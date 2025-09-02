Hauptnavigation

Eine Frau im Mantel mit Schal spricht auf einer Terrasse mit einem Mann in Sportkleidung, der abweisend zur Seite schaut.

Film

Die härteste Währung (5/6)

Produktionsland und -jahr:
Deutschland , Luxemburg 2018
Datum:
Sendetermin
17.09.2025
22:25 - 23:20 Uhr
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr

Bad Banks

Bad Banks

Jana tut alles dafür, das Großprojekt "Leipzig 2025" trotz aller Widrigkeiten zum Erfolg zu führen. Doch der Druck auf sie nimmt zu. Fenger kann und will sie offenbar nicht mehr schützen.

Als sie eine bittere Erfahrung hinnehmen muss, gibt es für Jana aber kein Zurück mehr. Sie und Adam schmieden einen Plan mit weitreichenden Folgen.

Kurz nachdem Jana ihr Insiderwissen an eine einschlägige Internetplattform weitergegeben hat, wird sie brutal überfallen, und die gesammelten Beweise über Christelles Machenschaften werden gestohlen. Jana ist am Boden zerstört, sie hat hoch gepokert und alles verloren.

Darsteller

  • Jana Liekam - Paula Beer
  • Gabriel Fenger - Barry Atsma
  • Christelle Leblanc - Désirée Nosbusch
  • Adam Pohl - Albrecht Schuch
  • Thao Hoang - Mai Duong Kieu
  • Quirin Sydow - Tobias Moretti
  • Robert Khano - Jean-Marc Barr
  • Luc Jacoby - Marc Limpach
  • Ties Jacoby - Germain Wagner
  • Peter Schultheiß - Jörg Schüttauf

Stab

  • Regie - Christian Schwochow
  • Autor - Oliver Kienle, Jana Burbach, Jan Galli

