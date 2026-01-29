Film
Bad Banks (4/6)
- Deutschland , Luxemburg 2018
Die Anzeichen verdichten sich, dass Janas früherer Arbeitgeber und die "Deutsche Global Invest" miteinander fusionieren wollen. Doch was passiert da hinter verschlossenen Türen?
Jana konfrontiert Christelle mit ihrer Vermutung, dass die toughe Bankerin ihren Konkurrenten Fenger vernichten will, um seinen Posten zu bekommen. Da will und kann Jana nicht mitspielen.
Um ihre Ziele zu verwirklichen, schwärzt Christelle Jana bei deren Chefs an. Als Jana zudem herausfindet, dass nicht der vermeintliche Widersacher Luc, sondern die scheinbare Mentorin Christelle hinter ihrem Rausschmiss stand, stellt sie diese zur Rede. Dabei erfährt sie die Hintergründe der Intrige. Doch dann wendet sich das Blatt.
Darsteller
- Jana Liekam - Paula Beer
- Gabriel Fenger - Barry Atsma
- Christelle Leblanc - Désirée Nosbusch
- Adam Pohl - Albrecht Schuch
- Thao Hoang - Mai Duong Kieu
- Quirin Sydow - Tobias Moretti
- Robert Khano - Jean-Marc Barr
- Luc Jacoby - Marc Limpach
- Ties Jacoby - Germain Wagner
- Peter Schultheiß - Jörg Schüttauf
- und andere -
Stab
- Regie - Christian Schwochow
- Autor - Oliver Kienle, Jana Burbach, Jan Galli