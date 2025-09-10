Alte Schulden (4/6)

Die Anzeichen verdichten sich, dass Janas früherer Arbeitgeber und die "Deutsche Global Invest" miteinander fusionieren wollen. Doch was passiert da hinter verschlossenen Türen?



Jana konfrontiert Christelle mit ihrer Vermutung, dass die toughe Bankerin ihren Konkurrenten Fenger vernichten will, um seinen Posten zu bekommen. Da will und kann Jana nicht mitspielen.



Um ihre Ziele zu verwirklichen, schwärzt Christelle Jana bei deren Chefs an. Als Jana zudem herausfindet, dass nicht der vermeintliche Widersacher Luc, sondern die scheinbare Mentorin Christelle hinter ihrem Rausschmiss stand, stellt sie diese zur Rede. Dabei erfährt sie die Hintergründe der Intrige. Doch dann wendet sich das Blatt.