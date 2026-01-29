Bad Banks (3/6)

Eine verschleppte Grippe und die Arbeit rund um die Uhr lassen Jana körperlich zusammenbrechen. Und wieder ist es Christelle Leblanc, die ihr zur Seite steht. Was will sie wirklich?



Jana wirft ihre Skrupel über Bord und berichtet ihrer Förderin endlich von den vertuschten Verlustgeschäften der "Global Invest". Jetzt soll sie mehr Informationen hierüber sammeln. Doch dafür muss sie ihren Chef ausspionieren, der ihr inzwischen sehr nahe ist.



Für "Leipzig 2025" taucht mit dem englischen Hedgefonds-Manager Felix Bender ein vielversprechender Investor auf. Aber Janas wichtigster Teamkollege Adam spielt ein falsches Spiel und gefährdet den Deal. Jana muss handeln.