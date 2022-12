Film

Kleiner König Kalle Wirsch (2/4) - In Gefahr

Kalle Wirsch und die Kinder Max und Jenny sind in der Tropfsteinhöhle unterwegs zur Kampfstätte für den Zweikampf mit Zoppo. Tutulla warnt vor dem Fährmann am See, der von Zoppo bestochen wurde: Kalle soll während der Fahrt in den See fallen.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 28.12.2022