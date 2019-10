Ab-18!-Ausschreibung 2020

Die Ausschreibung Ab 18! wird von einem Workshop-Programm des Duisburger Filmfestivals doxs! begleitet: der doku.klasse. In ihr haben FilmemacherInnen Gelegenheit, im Rahmen von eintägigen Workshops mit Jugendlichen in Dialog über ihr Filmprojekt zu treten. Allen RegisseurInnen, die an der 3sat-Ausschreibung teilnehmen, steht es frei, sich hierfür zu bewerben. Die Auswahl der Projekte für die doku.klasse treffen je ein Vertreter von doxs! und der Projektpartner Grimme-Akademie und Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen in Absprache mit der Filmredaktion 3sat. Bitte beachten: Das Mitwirken an der doku.klasse ist von der Entscheidung der Filmredaktion 3sat unabhängig, welche der eingereichten Treatments für Ab 18! realisiert werden. Bei Interesse an einer Bewerbung bitten wir um direkte Kontaktaufnahme mit der doku.klasse.