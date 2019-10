Ab 18! - See you

Ein wichtiger Begleiter für Mara ist ihr Blindenhund Camelot, aber auch eine Vielzahl an technischen Hilfsmitteln, die heute verfügbar sind. Und nicht ohne Grund hat sie sich als Studienort die Stadt Marburg ausgewählt, deren barrierefreie Angebote, vor allem für Blinde, beispielhaft sind. Was es aber dennoch für Mara bedeutet, im ganz banalen Alltagsleben gleichberechtigt mithalten zu können - sei es in ihrem Jura-Studium, beim Kino-Besuch mit Freundinnen oder den Vorbereitungen zu ihrer Hochzeit - das erzählt der Dokumentarfilm von Sobo Swobodnik in einer besonderen filmischen Form, die dem sehenden Zuschauer Maras Wahrnehmung ihrer Umwelt vermittelt.



In präzisen Beobachtungen von Alltagsmomenten zeigt Swobodnik auch die vielen kleinen zusätzlichen Leistungen, mit denen Mara ihre fehlende Sehkraft kompensiert und die ihr wie selbstverständlich von der Hand gehen. Der Film wird von einem ausgefeilten Sounddesign des Musikers Elias Gottstein begleitet, das die große Bedeutung der akustischen (Um-)Welt in Maras Leben unterstreicht.