Ab 18! - Mutterglück

Chris Wright wurde 1972 in Radcliffe, England, geboren. Er studierte Germanistik und Romanistik in Cambridge und Leipzig, danach Schnittstudium an der Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf Potsdam-Babelsberg. Stefan Kolbe, wurde 1972 in Halle an der Saale, DDR, geboren. Nach einem Tageszeitungsvolontariat studierte er Kamera an der Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf Potsdam-Babelsberg.