Ab 18! - Ewas Brief

Ein strenges Abtreibungsrecht treibt viele junge Polinen, die keinen Wunsch nach einem Kind haben, in die Illegalität und oft auch in die Isolation. In poetischen Bildern fängt Filmemacherin Lin Sternal eine verstörende ländliche Lebenswelt ein, weit weg vom urbanen Warschau.



Zwischen Kirchenglocken, Natur-Mystik und aktueller politischer Diskussion um eine Verschärfung des Gesetzes unter der konservativen Regierung taucht der Film mit stimmungsvollen Bildern in die Seelenlage der jungen Ewa ein. Als "Mädchen vom Lande" hatte sie eine einsame Entscheidung treffen müssen, die sie bis heute noch nicht verarbeitet hat, wie sie in einem Brief an eine polnische Freundin gesteht.



Lin Sternal studierte an der Filmakademie Baden-Württemberg. Mit ihrem ersten, einstündigen Dokumentarfilm "Eismädchen", der auch auf 3sat gezeigt wurde, gewann sie den Förderpreis der Stadt Duisburg auf der Duisburger Filmwoche.