Ab 18! - Me and Europe

Kaiya reist allein, aber hat immer wieder Begegnungen mit anderen Reisenden: im Zug, im Hostel oder in einem der vielen Bahnhöfe. Sie besucht eine Freundin in Wien, sie gehen schwimmen und im Regen spazieren. In Budapest diskutiert sie mit einem jungen Mann über Europa. In Serbien erzählt ihr eine junge Mitreisende, wie schwierig das Leben in einem europäischen Nicht-EU-Land ist, und in Belgrad erlebt Kaiya hautnah die Infrastrukturprobleme des Landes: Es fahren keine Züge mehr.



Der Film zeigt den Zwiespalt eines jungen Menschen in Europa, dem Friedensprojekt, das wir so selbstverständlich als Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts kennen, das aber in einer Krise steckt. Der Film ist die Visualisierung einer Suche nach Identität und Orientierung und macht den Geist Europas, seine Vielfalt, seine Zerbrechlichkeit und seine persönlichen Verbindungen erlebbar.



In einem Spannungsverhältnis von Begegnungen und Alleinsein, von Vertrautem und Unbekanntem porträtiert der Film europäische Begegnungen. Durch Kaiyas reflektierte, gefühlvolle Persönlichkeit zeigt er mit Poesie ihre Reise als ein Zusammenspiel aus Herausforderung und Überforderung, aus Stillstand und Bewegung.



Marvin Hesse, 1987 in Herford geboren, wuchs in einer kleinen Stadt in Nordrhein-Westfalen auf. Nach seiner Ausbildung als Mediengestalter Bild und Ton in Bielefeld und Köln studierte er an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg in den Klassen von Wim Wenders und Pepe Danquart. Seit Ende 2017 ist er in der Klasse von Raimund Bauer. Sein letzter Dokumentarfilm "Everyone in Hawaii has a Sixpack Already" (2018) feierte seine Premiere beim International Film Festival Rotterdam und wurde auf zahlreichen weiteren internationalen Filmfestivals gezeigt.



Lea Semen, 1986 in Karlsruhe geboren, arbeitete in ihrem Volontariat bereits an unterschiedlichen nationalen und internationalen Filmprojekten für Sender wie ARTE, ZDF, RBB, SWR und NDR. Sie studierte Medien und Kommunikation an der Universität Passau und Kommunikationswissenschaft an der Universität Hamburg. Heute ist sie vor allem als freie Autorin bei funk für "Jäger & Sammler" und als stellvertretende Redaktionsleiterin des "Y-Kollektiv" tätig.