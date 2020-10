Ab 18! - Hinter unserem Horizont

Dennis und Patrick begeben sich auf eine Reise in ihre Vergangenheit und wählen dafür ihr intuitivstes Werkzeug: die Kamera. Ihre Spurensuche beginnt in ihrem Elternhaus in der ostwestfälischen Provinz - dort, wo sie als Kinder ihre ersten Amateurfilme drehten. Sie kehren aus ihrer Wahlheimat Vietnam nach Deutschland zurück und beginnen, die Kamera auf sich selbst zu richten und sich zu Protagonisten ihres Films zu machen.



Ihre Reise führt Dennis und Patrick auch in die Tiefen ihres Archivmaterials. Sie beschäftigen sich neu mit ihren Erfahrungen an der Taliban-Front, in den Rohingya-Flüchtlingscamps oder im Bürgerkrieg Zentralafrikas. Sie wollen herausfinden, was hinter den Szenen dieses Materials liegt und was es über ihre eigene Entwicklung aussagt.



Dadurch müssen Dennis und Patrick auch ultimativ infrage stellen, ob das Selbstbild, das sie von sich zeichnen, überhaupt Bestand hat - oder ob es sie nur weiter ins Risiko treibt. Tief in den Bergen Nordvietnams überdenken die Brüder ihre Vorstellung von Identität und versuchen, ihre Arbeit aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten.



Dennis und Patrick Weinert sind freie Dokumentarfotografen und Filmemacher, die sich in ihrer Arbeit mit Menschenrechten, sozialen Missständen und Konflikten beschäftigen. Geboren und aufgewachsen im ostwestfälischen Rheda-Wiedenbrück, leben sie seit einigen Jahren in Vietnam, in Ho-Chi-Minh-Stadt, dem einstigen Saigon. Ihre Arbeiten sind in verschiedenen Fernseh- und Online-Formaten von ARD, ZDF, ARTE sowie der Deutschen Welle zu sehen. 2018 zählte das "medium magazin" Dennis und Patrick Weinert zu Deutschlands Top-30-Journalisten und -Journalistinnen unter 30 Jahren. Für ihre Arbeit in Krisen- und Konfliktgebieten wurden sie 2020 für den Peter Scholl-Latour Preis nominiert.