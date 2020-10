Ab 18! - Being Sascha

Als Teenager outete sich Sascha zunächst als lesbisch, mit 23 dann als trans. Kurze Zeit später begegnet Sascha schließlich dem Begriff, der der eigenen Geschlechtsidentität am nächsten kommt: trans non-binary. Sascha lebt nun endlich so, wie Sascha sich seit jeher fühlt. Ausgrenzung erfährt Sascha dennoch überall, denn überall ist Heteronormativität, überall gilt es, zwischen männlich und weiblich zu entscheiden: in Umkleidekabinen, in Formularen, im ganz alltäglichen Sprachgebrauch.



Auch deshalb ist Sascha heute bewusst eine sichtbare Transperson. Um all den Menschen, die in irgendeiner Weise nicht in unsere Kategorien reinpassen, zu zeigen: Es gibt auch andere Optionen - auch wenn diese ihren Preis haben.



Manuel Gübeli, der Regisseur von "Being Sascha", wurde an der Hochschule Luzern – Design & Kunst sowie am MAZ – Die Journalistenschule, ebenfalls in Luzern, ausgebildet. Er lebt als Filmemacher, Künstler und Autor in Basel. Seine Kurzfilme und Videoarbeiten liefen auf zahlreichen internationalen Festivals und waren in Ausstellungen zu sehen.