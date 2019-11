Tödliches Comeback

Die Komödie stand eindeutig im Vordergrund. Dabei ging es mir um eine große Fallhöhe. Das seriöse, ordnungshütende Prinzip, für das Bruno steht, wird kontrastiert durch Chaos, Willkür und eine sehr freie Auslegung von Recht und Ordnung – in Gestalt von Roy. Der Vater dreht sich die Wahrheit einfach so wie er will. Der Sohn wiederum ist durch die Erfahrung mit diesem Vater moralisch extrem gefestigt. Das sind alles sehr feine und wichtige Punkte, um eine gute Komödie zu machen.