Das Wunder von Wörgl

Die Salzburgerin Verena Altenberger spielt in die Ehefrau des Bürgermeisters. "Rosa und Michael Unterguggenberger waren VisionärInnen – was sie für Wörgl und andere Gemeinden erdacht und umgesetzt haben, muss gewürdigt werden. Das Schwundgeld-Experiment von Wörgl hätte den Lauf der Geschichte ändern können. Der Film erzählt außerdem die Geschichte einer modernen und mutigen Frau, die gleichberechtigt mit ihrem Mann arbeitete und wirkte – und das in einer Zeit, in der das nicht selbstverständlich war. Die Dreharbeiten haben mir unglaublichen Spaß gemacht, Urs Egger als Regisseur, Lukas Strebel hinter der Kamera und Karl Markovics als Spielpartner – besser gehts nicht. Außerdem habe ich die Zeit in Tirol sehr genossen, die Recherchearbeit und auch das Spiel mit diesem schönen Akzent."