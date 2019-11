Beim Hessischen Filmpreis haben Sie ein regelrechtes Loblied auf Ulrich Tukur gesungen, jetzt darf er in einer regelrechten Paraderolle alle seine Facetten im "Murmeltier" zeigen. Was fasziniert Sie am Schauspieler Tukur, was am Menschen?

Da mache ich es mir einfach und zitiere unseren eigenen Liedtext:



Wenn man von Ulrich Tukur spricht Kann man das nur als Gedicht Und wenn man Ulrich Tukur sieht Springt man auf und singt ein Lied!



Mein Leben hat erst dann ‘nen Sinn Wenn ich Ulrich Tukur bin Dann wär ich elegant und fein Ich möchte Ulrich Tukur sein!



Doch ich bin ich, und er ist er: Er ist der Ehrenpreisträger Der niemals seinen Text vergisst Weil er Ulrich Tukur ist!



Ulrich Tukur heißt der Mann Der manches weiß und vieles kann Um den die ganze Welt sich reißt Weil er Ulrich Tukur heißt!



"Murot und das Murmeltier" ist nicht ihr erster Kontakt mit dem Genre, bereits 2017 lief ihr kammerspielartiger Stuttgart-Tatort "Stau". Was reizt Sie an dem Format? Gibt es Pläne für einen dritten "Brüggemann-Tatort"?

Ich wurde zweimal gefragt, habe zweimal nicht nein gesagt und hatte zweimal enormen Spaß. Es geht erfreulich schnell, man hat große Freiheiten und ein garantiertes Millionenpublikum.



Jetzt drehen wir gerade einen Kinofilm, aber wenn der Tatort ein drittes Mal anklopfen sollte, bin ich gern wieder dabei. Genauer gesagt hat er schon angeklopft, mit dem SWR entwickeln wir wieder was, und falls wir jetzt mit "Murot und das Murmeltier" beim Publikum punkten können, komme ich ja vielleicht auch mit Kommissar Tukur zur erneuten Ehre.