Der "Tatort – Für immer und dich" erzählt von einem jungen Mädchen, das vermisst wird und von dem die Kommissare vermuten, dass es freiwillig verschwand. Was interessierte Sie an diesem Fall, als Sie an die Umsetzung herangingen?



Tatsächlich hat mich in erster Linie die Beziehung zwischen Emily und Martin interessiert. Als Reifungsprozess, als Befreiungsschlag einer jungen Frau. Als ich zu dem Projekt dazustieß, gab es schon eine erste Drehbuchfassung, in der diese Thematik angelegt war. Ich habe dann ganz den Fokus auf das Paar gelegt, Szenen geschrieben zu Martins Familiensituation zu Hause, die ihn emotional begreiflich machen in seiner Abhängigkeit für das junge Mädchen.



Für Emily, mit der wir auch sehr viel Zeit alleine verbringen, rein atmosphärische Szenen – ganz ohne jeden Dialog, was ungewöhnlich ist in diesem Format. Wir dürfen ihr in Ruhe dabei zusehen, wie in ihr eine große Entscheidung reift. Toll war auch, dass ich aus Figuren, die zunächst als Männer angelegt waren, Frauenfiguren machen durfte, z.B. aus Jona von der Tankstelle, die wichtig wird, damit Emily sich zutraut, Martin zu verlassen. So konnte ich erzählen, dass es sich bei Emily eigentlich noch um ein Kind handelt, das viel zu früh sexualisiert wurde.



Im Grunde ist sie auf der Suche nach Freundschaft und Nähe. Und natürlich beziehe ich mich auf den Tatort "Reifezeugnis" der 40 Jahre vor uns eine ganz ähnliche Paarkonstellation erzählte: nur dass ich dieselben Abschiedsworte, mit denen der Lehrer Nastassja Kinski verließ, nun Emily in den Mund lege.