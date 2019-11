Vor fünf Jahren war es noch nicht Virtual Reality, sondern noch konventionelles Zocken am PC. Die lange Drehbuchentwicklung spielte uns hier in die Hände. Denn Virtual Reality Gaming, das erst in den letzten ein, zwei Jahren so richtig in die Gänge kam, erlaubte es uns, das Spielen am Computer in ungemein ästhetische, ungewohnte, fast futuristisch anmutende Bilder zu fassen. Es visualisiert das Eintauchen in die virtuelle Welt filmisch sehr viel greifbarer.