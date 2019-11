ALICIA VON RITTBERG Frauen wurden damals auf eher weibliche Bereiche wie Farbgebung und Textilien beschränkt. Aber die Geschichte der Frauen am Bauhaus macht Mut. Und ich würde mir wünschen, dass wir Frauen uns heute noch mehr zutrauen und somit mit Vorurteilen über Geschlechterrollen in bestimmten Berufsfeldern brechen.

NINA GUMMICH Mit der Einführung des Wahlrechts und der Lehrfreiheit für Frauen im 20. Jahrhundert änderte sich einiges. Zum ersten Mal in der Geschichte durften sich Frauen gleichberechtigt an Kunstakademien bewerben, für mich ist das heute zum Glück unvorstellbar, dass das nicht gehen sollte. Ich denke, in dieser Zeit wurde der Weg geebnet für die selbstbewusste, frei denkende, emanzipierte Frau, die es sonst so vielleicht nicht geben würde. Wie lässt sich die Figur Friedl Dicker in die Bauhaus- Bewegung einordnen? Was macht die Rolle besonders?

NINA GUMMICH Friedl besuchte zuerst die private Kunstschule von Johannes Itten in Wien, 1919 ging sie mit ihm ans Bauhaus in Weimar. Nach Abschluss des Studiums gründete sie mit ihrer langjährigen Affäre Franz Singer Werkstätten und ein Gemeinschaftsatelier. Sie war Mitglied der kommunistischen Partei und bekannt für ihre politische Kunst. 1944 wurde sie im KZ Auschwitz vergast. Das Besondere an der Figur Friedl Dicker ist ihre Burschikosität, ihre Selbstverständlichkeit und Unzimperlichkeit, mit der sie sich durch jegliche Situationen bewegt, ihre Neugier, ihr Mut und ihre Lebensfreude, die sie unermüdlich begleitet.