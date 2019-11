Klassentreffen

Zum Beispiel die wunderbare Begegnung von Stefan und Andi, die beide in Marion verliebt waren. Diese kleine Begegnung in der Bar hat mich total überrascht und erfreut. Das hätte ich so nicht schreiben und auch nicht inszenieren können. Das ist so wahrhaftig, komisch, traurig, alles zugleich. Oder wie Anja Kling in die Begegnung mit Charly Hübner gegangen ist – so ruhig und bescheiden, so klar und mit offenem Visier, das fand ich total schön. Ich wusste, wenn Charly so eine Figur spielt, muss ich ihn in eine große Nähe zu jemanden bringen, und da sagte er: Ich habe Bock, mit Anja zu spielen. Die beiden hatten vorher noch nie zusammen vor der Kamera gestanden, und mein Gedanke war: Ja dann mal los.