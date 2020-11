Die Teenager Jakob (David Ali Rashed, l.), Mira (Flora Li Thiemann) und Fabian (Lenius Jung, r.).

Quelle: ZDF und Christiane Pausch

Die Herausforderung war, nicht wirklich eine Seite einzunehmen. Natürlich hat niemand, wirklich niemand das Recht, sich an einem anderen Menschen zu vergreifen, das steht komplett außer Frage.



Aber wissen wir doch auch, niemand ist unfehlbar. Die Frage ist eher, in was für einer Gesellschaft leben wir? Ich denke, diese Geschichte fordert einen auf, in jeglicher Hinsicht Standpunkte zu beziehen und das mochte ich von Anfang an an diesem Buch.