Melli tut mit unbändiger Kraft alles dafür, für sich und ihren Sohn ein neues zu Hause zu finden. Gleichzeitig will sie aber auch geheim halten, wie ernst ihre Lage tatsächlich ist, womit sie ihren Sohn in eine unzumutbare Lage bringt. Die Frage der Verantwortung können wir dabei gar nicht so schnell klären, das wäre zu einfach. Den Behörden mangelt es enorm an Möglichkeiten zur Hilfe, da wird lieber die Zuständigkeit geklärt.