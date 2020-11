Ist der Film eine Antwort auf die Minarett-Initiative?



Sicher nicht direkt, sondern vielmehr überhaupt auf die Politik in der Schweiz, oder in Europa. Die Religionen werden in der Politik benutzt, um diffuse Ängste zu schüren und um im Endeffekt wirtschaftliche Interessen zu schützen.



Was heißt das für die Schweiz?



Eigentlich hat die Schweiz eine große Chance, eine Vorbildfunktion in Europa zu übernehmen. Sie ist ja sozusagen seit Jahrhunderten Sinnbild für ein Glaubens-und Religionschaos. Schade, dass sie es nicht schafft, offener für Fremdes zu sein.



Ein Weihnachtswunsch für sie?



Wenn viele der alten, weißen Männer, und damit meine ich nicht nur Weihnachtsmänner, etwas beweglicher in den Hüften wären und öfters mal das Tanzbein schwingen würden, wie in der letzten Szene unseres Films, sähe die Welt schon etwas anders aus.