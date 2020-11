9 Tage wach

Quelle: ProSieben/Stephanie Kulbach

Nächtelang feiert Eric in Electro-Clubs. Er klaut. Er prügelt sich. Mindestens einmal im Jahr steht er vor Gericht - bis er Anja trifft. Für sie will er clean werden.



Die beiden gehen zusammen nach Berlin. Dort beginnt Eric, Schauspiel zu studieren, und scheint sein Leben in den Griff zu kriegen.



Doch dann bricht Anja sein Herz.



Als seine Beziehung zu Anja in die Brüche zu gehen droht, stürzt Eric ab und hat seinen bisher übelsten Trip: Neun Tage am Stück ist er wach.



Danach geht es ihm so schlecht, dass er beginnt umzudenken und einen harten Entzug machen will. Doch ist er der Sache gewachsen und kann seine Crystal-Meth-Sucht besiegen?