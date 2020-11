Die Getriebenen (7)

Angela Merkel (Imogen Kogge) besucht in Heidenau Geflüchtete aus Syrien.

Dass jeder innner- und außerhalb unseres Landes meint, Frau Merkel gut zu kennen, hat die Annäherung an meine Rolle nicht unbedingt einfacher gemacht. Aber da es, in Übereinstimmung mit dem Regisseur Stephan Wagner, nicht darum ging, sie zu kopieren oder auch nur eine größtmögliche Ähnlichkeit herzustellen, sondern in erster Linie bestimmte Zeichen der Erkennbarkeit zu finden, fühlte ich mich relativ frei und bei mir.



Natürlich habe ich sie studiert, Haltung, Gang etc. Sie ist ja medial, weiß Gott, genug vertreten.