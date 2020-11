Das Unwort (4)

Iris Berben: Die Stimmung hat sich innerhalb der vergangenen Jahre in Deutschland, aber auch im Ausland, verändert. Bei Demonstrationen zu Corona-Maßnahmen ist zu beobachten, dass hier Menschen Schulter an Schulter stehen, die unterschiedliche Vorstellungen haben. Die einen rufen nach dem Grundgesetz, andere richten sich dagegen. Wir leben in einer Welt, die sich verändert. Wir haben Ängste und das Gefühl, nicht verstanden zu werden. Dies öffnet die Schleusen für Populisten. Ich glaube trotzdem: Deutschland ist ein Land, das eine starke Haltung und eine starke Gesellschaft hat. Wir haben es uns allerdings ein bisschen bequem gemacht. Man denkt, man hat sich verortet, man kann sich ausruhen. Es ist Teil unserer Arbeit, die wir als Gesellschaft zu leisten haben, dass wir die Demokratie verteidigen. Mit diesem Wissen haben wir einen leichten Film mit großem Tiefgang gedreht. Er begegnet uns nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, er gibt auch keine klare Antwort, was wir tun sollen. Denn es gibt diese eine richtige Antwort nicht. Der Film lässt einen in einen Mikrokosmos hineinsehen und erkennen, was in Deutschland passiert.