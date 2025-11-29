Film
Tatort: Colonius
Techno, Ecstasy und Party, Party, Party: In den 1990er-Jahren waren Christian, Meike und René Teil der Szene und feierten über den Dächern von Köln im legendären "Colonius". Rund 30 Jahre ist es her, dass die drei sich zum letzten Mal gesehen haben. Nun werden sie von den Kommissaren Ballauf und Schenk zusammengeführt, nachdem ihr früherer Freund, der ehemalige Szene-Fotograf Alex Schmitz, ermordet in seiner Wohnung aufgefunden wurde.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 29.11.2025
- 20:15 - 21:45 Uhr
Auch er war Stammgast im "Colonius" – hat ihn seine Vergangenheit eingeholt? Eine Spur im Internet führt die Kommissare Ballauf und Schenk zu seinen alten Weggefährten. Christians Tochter Svenja rückt ebenfalls ins Visier der Ermittler. Ihre Mutter Gina war nach einer Party-Nacht damals spurlos verschwunden.
Redaktionshinweis:
3sat zeigt vom Samstag, 29., bis zum Mittwoch, 3. Dezember, zehn nominierte Fernsehfilme, die bei der "TeleVisionale", dem Film- und Serienfestival Weimar, präsentiert werden.
Ab Freitag, 28. November, 18 Uhr, können die Filme auch in der 3satMediathek unter www.3sat.de abgerufen werden. Zuschauer können durchgehend vom 28. November, 18.00 Uhr, bis zum 5. Dezember, 5.00 Uhr, ihren Lieblingsfilm unter www.3sat.de/publikumspreis wählen.
Die Abstimmung für den 3satPublikumspreis erfolgt über einen QR-Code. Dieser kann von Journalisten zum Abdruck unter presse@3sat.de abgefordert werden.
Am Freitag, 5. Dezember, wird der 3satPublikumspreis dann im Rahmen der Preisverleihung der "TeleVisionale – Film- und Serienfestival Weimar" verkündet.
Besetzung
- Dietmar Bär - Freddy Schenk
- Max Ballauf - Klaus J. Behrendt
- Christian Kohlheim - Thomas Loibl
- Meike Bennis - Karoline Eichhorn
- René Horvath - Andreas Pietschmann
- Alex Schmitz - Sven Gerhardt
- Svenja Kohlheim - Vanessa Loibl
- Dr. Roth - Joe Bausch
- Angelheart - Riccarda Richter
Stab:
- Regie: Charlotte Rolfes
- Drehbuch: Eva Zahn; Volker A. Zahn