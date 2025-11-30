Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. 3satPublikumspreis
  4. Morden auf Öd. Ein Inselkrimi - Tag der Abrechnung
Drei Männer an einer Bootsanlegestelle.

Film

Morden auf Öd. Ein Inselkrimi - Tag der Abrechnung

Klaus Hansen von einem Schuss geweckt. Morgens findet er ein angespültes Boot mit einer Leiche. Ausgerechnet jetzt, wo Öd den Preis für die geringste Kriminalitätsrate erhalten soll!

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
30.11.2025
20:15 - 21:45 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

Kurzerhand schieben er und seine beiden Vorgesetzten das Boot zurück ins Meer. Keine Leiche, kein Fall! Doch die Rechnung haben sie ohne die neue Kollegin Maja Stein vom Festland gemacht, die sieht, wie die Flut das Boot mit der Leiche umgehend wieder an Land schwemmt.

Obwohl sich Maja Stein ziemlich naiv gibt, fühlen die Polizisten sich gezwungen, offizielle Ermittlungen einzuleiten. Noch ahnen sie nicht, dass Maja nur vorgibt, eine unerfahrene Polizistin zu sein.

Wer gewinnt den 3satPublikumspreis 2025?

Vom 29. November bis 6. Dezember zeigt 3sat alle zehn Fernsehfilme, die auf der "TeleVisionale" in Weimar für den 3satPublikumspreis nominiert wurden.
Sie können vom 28. November, 18.00 Uhr, bis zum 5. Dezember, 5.00 Uhr, ihren Lieblingsfilm unter 3sat.de/publikumspreis wählen.

Auch über den QR-Code kommen Sie direkt zur Abstimmung.

3sat Publikumspreis 2025 QR-Code

Der Siegerfilm wird am Freitag, 5. Dezember, im Rahmen der Preisverleihung der "TeleVisionale – Film- und Serienfestival Weimar" verkündet.

Wer abstimmt, kann gewinnen

  • 1x zwei Tickets für die Verleihung des Grimme-Preises 2026 inklusive Anreise und Übernachtung
  • 10x ein 3sat Überraschungspaket

Besetzung

  • Maja Stein - Paula Kalenberg
  • Klaus Hansen - Max Hubacher
  • Rolf Benz - Detlev Buck
  • Jürgen Benz - Steffen Münster
  • Ole - Lars Rudolph
  • Annett-Dörte Parka - Meral Perin
  • Wirt Jörn - Harald Burmeister
  • Rieke - Johanna Polley

Stab

  • Regie - Richard Huber
  • Drehbuch - Holger Karsten Schmidt

Alle 3satPublikumspreis-Filme 2025

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.