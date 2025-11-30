Morden auf Öd. Ein Inselkrimi - Tag der Abrechnung

Kurzerhand schieben er und seine beiden Vorgesetzten das Boot zurück ins Meer. Keine Leiche, kein Fall! Doch die Rechnung haben sie ohne die neue Kollegin Maja Stein vom Festland gemacht, die sieht, wie die Flut das Boot mit der Leiche umgehend wieder an Land schwemmt.



Obwohl sich Maja Stein ziemlich naiv gibt, fühlen die Polizisten sich gezwungen, offizielle Ermittlungen einzuleiten. Noch ahnen sie nicht, dass Maja nur vorgibt, eine unerfahrene Polizistin zu sein.