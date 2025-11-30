Film
Morden auf Öd. Ein Inselkrimi - Tag der Abrechnung
Klaus Hansen von einem Schuss geweckt. Morgens findet er ein angespültes Boot mit einer Leiche. Ausgerechnet jetzt, wo Öd den Preis für die geringste Kriminalitätsrate erhalten soll!
Produktionsland und -jahr:
-
Datum:
Sendetermin
- 30.11.2025
- 20:15 - 21:45 Uhr
Verfügbar in
- D / CH / A
Kurzerhand schieben er und seine beiden Vorgesetzten das Boot zurück ins Meer. Keine Leiche, kein Fall! Doch die Rechnung haben sie ohne die neue Kollegin Maja Stein vom Festland gemacht, die sieht, wie die Flut das Boot mit der Leiche umgehend wieder an Land schwemmt.
Obwohl sich Maja Stein ziemlich naiv gibt, fühlen die Polizisten sich gezwungen, offizielle Ermittlungen einzuleiten. Noch ahnen sie nicht, dass Maja nur vorgibt, eine unerfahrene Polizistin zu sein.
Wer gewinnt den 3satPublikumspreis 2025?
Vom 29. November bis 6. Dezember zeigt 3sat alle zehn Fernsehfilme, die auf der "TeleVisionale" in Weimar für den 3satPublikumspreis nominiert wurden.
Sie können vom 28. November, 18.00 Uhr, bis zum 5. Dezember, 5.00 Uhr, ihren Lieblingsfilm unter 3sat.de/publikumspreis wählen.
Auch über den QR-Code kommen Sie direkt zur Abstimmung.
Der Siegerfilm wird am Freitag, 5. Dezember, im Rahmen der Preisverleihung der "TeleVisionale – Film- und Serienfestival Weimar" verkündet.
Wer abstimmt, kann gewinnen
- 1x zwei Tickets für die Verleihung des Grimme-Preises 2026 inklusive Anreise und Übernachtung
- 10x ein 3sat Überraschungspaket
Besetzung
- Maja Stein - Paula Kalenberg
- Klaus Hansen - Max Hubacher
- Rolf Benz - Detlev Buck
- Jürgen Benz - Steffen Münster
- Ole - Lars Rudolph
- Annett-Dörte Parka - Meral Perin
- Wirt Jörn - Harald Burmeister
- Rieke - Johanna Polley
Stab
- Regie - Richard Huber
- Drehbuch - Holger Karsten Schmidt