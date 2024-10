Ein Mann seiner Klasse

Der Film nach dem autobiografischen Roman von Christian Baron erzählt, was es heißt, in Armut aufzuwachsen, und wie es sich anfühlt, ausgegrenzt zu werden, nur weil man aus prekären Verhältnissen kommt. Schonungslos, aber auch mit viel Wärme und Hoffnung, erzählt der Film von Menschen in sozialer Schieflage und davon, was in der Gesellschaft im Argen liegt. Eine intensive und harte, aber zugleich warmherzig und hoffnungsvoll erzählte Milieustudie.