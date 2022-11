Der Rebell – Von Leimen nach Wimbledon

Der Fernsehfilm zeigt die Kompromisslosigkeit des Profisports, den harten Kampf nach oben und gibt Einblicke in die Psyche und das Leben eines Sportlers, der schon in jungen Jahren zum

Tennis-Idol aufsteigt und zum jüngsten Wimbledon-Sieger aller Zeiten wird.



In die Rolle des jungen Boris Becker schlüpft der Hamburger Bruno Alexander. Deutschlandweite Bekanntheit erlangte der Schauspieler zuletzt durch eine Ensemble-Hauptrolle in der Streaming-Serie "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo".



In weiteren Rollen sind Samuel Finzi als Becker-Trainer Günther Bosch, Mišel Matičević als Becker-Manager Ion Țiriac sowie Christina Große und Thomas Huber als die Becker-Eltern Elvira und Karl-Heinz zu sehen.