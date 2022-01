Am häufigsten habe ich mit Arne Feldhusen zusammengearbeitet. An ihm bewundere ich sehr, dass er den Druck, unter dem er als Regisseur stand, nie weitergegeben hat, weder an die Schauspieler noch an die Teammitglieder. Was ich auch an ihm als Regisseur schätze, ist sein Verständnis von Zusammenarbeit. Wenn die Garderobiere eine gute Idee für eine Szene hatte, dann war er uneitel genug, sie zu nutzen. Die beste Idee gewinnt, und jeder soll sich mitgenommen fühlen. Das hatte ich mir auch für meinen eigenen Dreh vorgenommen.