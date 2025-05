Wiens verborgene Gärten (2/2)

Kleiner Garten in einer ehemaligen Arbeitersiedlung in Essling. Hier hat Landschaftsplaner Stefan Schmidt Platz für einen kleinen Teich gefunden.

Quelle: ORF/PATRICE FUCHS

Dabei gräbt sie viele Geschichten und Anekdoten aus, an denen sich die Historie der Wiener Villen illustrieren lassen.



Der Film zeigt den Siedlergarten mit See auf der Donauplatte von Landschaftsplaner Stefan Schmidt, den schön erhaltenen Biedermeiergarten mit Wintergarten in Döbling (Bild oben), wo der Komponist Hugo Wolf oft zu Besuch gewesen ist, ferner den Kleinformat-Garten in der Gemeindebauanlage Per Albin Hanssonsiedlung von Landschaftsplanerin Petra Gmainer und den Vorortegarten in Liesing von Landschaftsplaner Hauser.