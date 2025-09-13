Dokumentation
Wien zur Kaiserzeit - Bilder von damals
Man kennt sie, man liebt sie: Wiener Ecken wie die Mariahilferstraße, den Naschmarkt oder den Prater - historische Fotos ermöglichen einen Blick zurück an diese Örtlichkeiten.
13.09.2025
11:30 - 12:15 Uhr
- D / CH / A
Mittlerweile gibt es keine Zeitzeugen mehr die wissen, wie sie früher ausgeschaut haben, diese Plätze, um die Jahrhundertwende: Frauen mit weiten Röcken und Männer mit Melone und Sonnenschirm bevölkern die Szene, Pferdedroschken sind das Verkehrsmittel der Wahl. Die Straßen erscheinen unendlich breit, die Menschen darauf vereinzelt und verloren.
Wer den Blick schweifen lässt in die Außenbezirke, etwa zu den Gasometern (Bild oben) oder zum Westbahnhof, sieht ländlich wirkende Gegenden, die unendlich weit von der Stadt entfernt zu sein scheinen. Regisseur Norman Vaughan hat für diese Produktion einen Schatz an historischen Fotos gehoben, Bilder, die Wien teilweise noch so zeigen, wie es vor der Schleifung der Stadtmauer ausgesehen hat. Mit Computeranimation haucht er ihnen digital Leben ein und entführt uns ein ganzes Jahrhundert und mehr zurück in die Stadtgeschichte.
Eine Dokumentation von Norman Vaughan.
Animationen: Roman Hansi.
Recherche: Theresa Pfahler.