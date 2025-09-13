Wien zur Kaiserzeit - Bilder von damals

Wer den Blick schweifen lässt in die Außenbezirke, etwa zu den Gasometern (Bild oben) oder zum Westbahnhof, sieht ländlich wirkende Gegenden, die unendlich weit von der Stadt entfernt zu sein scheinen. Regisseur Norman Vaughan hat für diese Produktion einen Schatz an historischen Fotos gehoben, Bilder, die Wien teilweise noch so zeigen, wie es vor der Schleifung der Stadtmauer ausgesehen hat. Mit Computeranimation haucht er ihnen digital Leben ein und entführt uns ein ganzes Jahrhundert und mehr zurück in die Stadtgeschichte.