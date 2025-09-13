Hauptnavigation

Wiener Gasometer.

Dokumentation

Wien zur Kaiserzeit - Bilder von damals

Man kennt sie, man liebt sie: Wiener Ecken wie die Mariahilferstraße, den Naschmarkt oder den Prater - historische Fotos ermöglichen einen Blick zurück an diese Örtlichkeiten.

Teaser mit Logo Wiener Stadtansichten, Prater

Wiener Stadtansichten

Mittlerweile gibt es keine Zeitzeugen mehr die wissen, wie sie früher ausgeschaut haben, diese Plätze, um die Jahrhundertwende: Frauen mit weiten Röcken und Männer mit Melone und Sonnenschirm bevölkern die Szene, Pferdedroschken sind das Verkehrsmittel der Wahl. Die Straßen erscheinen unendlich breit, die Menschen darauf vereinzelt und verloren.

Praterstimmung Wurstel.
Dokumentation -

Wien zur Kaiserzeit1/6

Kinder im Wurstelprater bei einer Kasperlaufführung

Sendungsbereich:
Wiener Stadtansichten
Quelle:
Quelle: ORF/Riha Film/Bonartes Verlag.
Riesenrad-Bau.
Dokumentation -

Wien zur Kaiserzeit2/6

Arbeiter beim Bau des Riesenrades im Prater

Sendungsbereich:
Wiener Stadtansichten
Quelle:
Quelle: ORF/Riha Film/ÖNB.
Ringstraße.
Dokumentation -

Wien zur Kaiserzeit3/6

Die Ringstraße - damals wie heute der Prachtboulevard der Stadt

Sendungsbereich:
Wiener Stadtansichten
Quelle:
Quelle: ORF/Riha Film/ÖNB.
Stadtbahn.
Dokumentation -

Wien zur Kaiserzeit4/6

Eine Stadtbahn fährt in eine der von Otto Wagner gestalteten Stationen ein - diese sind heute orginalgetreu renovierte U-Bahn-Stationen - und sehen fast genau so aus wie auf dem Foto.

Sendungsbereich:
Wiener Stadtansichten
Quelle:
Quelle: ORF/Riha Film/ÖNB.
Umkleide Gänsehäufel.
Dokumentation -

Wien zur Kaiserzeit5/6

Eine Umkleide im Gänsehäufel, dem bis heute beliebten Strandbad an der alten Donau.

Sendungsbereich:
Wiener Stadtansichten
Quelle:
Quelle: ORF/Riha Film.
Wiener Gasometer.
Dokumentation -

Wien zur Kaiserzeit6/6

Im Hintergrund die Gasometer - im Vordergrund die heute dicht verbauten Vororte.

Sendungsbereich:
Wiener Stadtansichten
Quelle:
Quelle: ORF/Riha Film/APA.

Wer den Blick schweifen lässt in die Außenbezirke, etwa zu den Gasometern (Bild oben) oder zum Westbahnhof, sieht ländlich wirkende Gegenden, die unendlich weit von der Stadt entfernt zu sein scheinen. Regisseur Norman Vaughan hat für diese Produktion einen Schatz an historischen Fotos gehoben, Bilder, die Wien teilweise noch so zeigen, wie es vor der Schleifung der Stadtmauer ausgesehen hat. Mit Computeranimation haucht er ihnen digital Leben ein und entführt uns ein ganzes Jahrhundert und mehr zurück in die Stadtgeschichte.

Eine Dokumentation von Norman Vaughan.
Animationen: Roman Hansi.
Recherche: Theresa Pfahler.

