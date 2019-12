Zurück zur Wildnis - Das Madikwe Wildreservat

Ein Löwe in Drohposition - einer der "Big Five" neben Nashorn, Büffel, Elefant und Leopard

Quelle: ORF/Werner Zips

Wie in der biblischen Arche Noah Geschichte wurden fast alle im südlichen Afrika vorkommenden Wildtierarten neu angesiedelt, so sie nicht ohnehin schon auf dem Land lebten. Darunter befanden sich nicht nur die Big Five, sondern auch seltene und bedrohte Tierarten, die anderswo kaum mehr Überlebenschancen besaßen.

Wildhunde beispielsweise sind als eine der gefährdetsten Tierarten Südafrikas selbst in Wildreservaten alles andere als beliebt, weil sie sich kaum an Parkgrenzen halten und daher auf umliegenden Farmen jagen, was zu Entschädigungsansprüchen gegenüber den Reservatbetreibern führt. Durch das umsichtige ökologische Wildlife-Management haben sie auf der 75.000 Hektar (750 Quadratkilometer) großen Fläche Madikwes ein nachhaltiges Zuhause gefunden.