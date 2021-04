Dokumentation

Wildes Kanada (3/4): Die endlose Weite

Von den Regenwäldern der Pazifikküste bis zu den Gipfeln der Rocky Mountains, vom Grasmeer der Prärie bis zu den Eisfeldern der Arktis: Kanada ist ein Land spektakulärer Naturschauspiele. Diese Folge führt in die Mitte Kanadas - ein Gebiet mit dichten Wäldern, Millionen von Seen und einem scheinbar grenzenlosen Grasland. Die Prärie ist Heimat und Lebensraum des wohl markantesten Tiers in Nordamerika: des Bisons.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 26.04.2021