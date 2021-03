Dokumentation

Wildes Kanada (1/4): Land der Extreme

Vom im Osten gelegenen Neufundland über die weiten Ebenen des Graslandes und die Rocky Mountains erstreckt sich Kanada 5500 Kilometer bis zu den Kaltregenwäldern an der pazifischen Küste. Von den südlichen Prärien bis zum eisigen Norden in der Arktis sind es ebenfalls über 4000 Kilometer. Kanada ist ein Land mit gigantischen Ausmaßen. Der Film beginnt in Neufundland, im "neu gefundenen Land", wo die Europäer erstmals kanadischen Boden betraten.

Datum: 12.04.2021