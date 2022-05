Dokumentation

Wilde Nachbarn - Siegeszug der Stadttiere

Füchse, Nutrias, Wildschweine, Eulen - wer wilde Tiere in der Stadt sehen will, muss längst nicht mehr in den Zoo gehen. Tausende Tiere haben ihre Heimat in Wald und Flur verlassen. Wie kommt es, dass Städte für Tiere mindestens so attraktiv sind wie für Menschen? Wie gehen die Menschen in den Städten mit den neuen, wilden Nachbarn um? Die Reportage von Peter Simank begibt sich in den Dschungel vor unserer Haustür.

Datum: 18.05.2022