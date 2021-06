Wilde Medizin - Die Superkräfte der Tiere

Auch für Menschen mit Herzproblemen verspricht ein Mittel aus der Tierwelt Heilung: Schlangengift. Was nach Science-Fiction klingt, ist im OP-Saal Alltag: Spezielle Wirkstoffe aus dem sonst für Mensch und Tier tödlichen Gift lösen Verstopfungen auch in den feinsten Blutbahnen auf. Um Herzinfarkte zu behandeln oder ihnen vorzubeugen, werden die Wirkstoffe in die durch Blutgerinnsel verschlossenen Herzkranzgefäße injiziert.