Wiener Wildnis - Die Rückkehr der Biber

Graureiher im Wasserpark Wien, Floridsdorf

Quelle: ORF/Rilk Film/Hubert Doppler

Im Frühling werden Biberburgen durch Hochwasser beschädigt oder zerstört. Junge Biber werden von ihrer Familie getrennt. Zu jung, um allein zu überleben, werden manche von Menschen gefunden und unter großem Aufwand aufgezogen. Im Film zeigen vor dem Tod gerettete Findlinge vor der Kamera, wie Biber in freier Wildbahn leben. Die Bilder ergänzen einzigartige Wildlife-Aufnahmen, die bei nächtelangen Dreharbeiten an der Donau mit den dort lebenden wilden Bibern entstanden sind. Dazu kommen Spezialaufnahmen in rekonstruierten Biberbauten. Zusammen geben sie Einblick in das verborgene Leben des dämmerungsaktiven, scheuen Bibers. Der Lohn für die Laiendarsteller: ein ruhiges Leben im bayrischen Zoo Straubing.