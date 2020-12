Weihnachten in der Wildnis

An den Seitenarmen des Amazonas herrscht zur Weihnachtszeit Sommer - Geschenke gibt es dennoch, darum kümmern sich die leuchtend gelben Schwefelfalter-Männchen. An den Lachen am Ufer treffen sich die Falter zu Tausenden und trinken das mineralienreiche Wasser - nicht nur, um ihren Durst zu stillen. Die meiste Flüssigkeit scheiden sie rasch wieder aus, nur die wertvollen Salze behalten sie im Körper. Sie werden den weiblichen Faltern als "Hochzeitsgeschenk" übergeben, vermutlich entwickeln sich die Eier dank der Mineralien besser.