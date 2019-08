Von Tieren und Menschen - Tiergarten Schönbrunn

Der Film zeigt Menschen, die es seit Jahren in den Tiergarten zieht. Manche Besucher haben für ihren besonderen Liebling sogar eine Patenschaft übernommen. Im Pandahaus, bei den Löwen oder beim Nashorn- oft werden dort Erinnerungen an geliebte Verstorbene wach. Oder an den ersten Augenblick einer großen Liebe. Für viele hat die Betrachtung der Tiere therapeutische Wirkung. Manche glauben sogar, mit ihnen kommunizieren zu können. Und Kinder erleben die Wunder der Tierwelt erstmals in Wirklichkeit.