Grizzlybär untersucht den "Spionage Bären", Alaska.

Quelle: ORF/BBC/John Downer Productions.

Ein besonderer Agent, mit dichtem Fell und scharfem Blick, ist an der Küste Alaskas im Einsatz. Er hat sich einer Gruppe von Seeottern angeschlossen. Die Muttertiere treiben rücklings wie keine Boote auf der Wasseroberfläche. Auf ihren Bäuchen thronen die Jungen. Sie können noch nicht tauchen und sind ganz auf ihre Mütter angewiesen. Wenn die Frühlingssonne die Gletscherzungen an der Küste in Bewegung bringt, herrscht Alarmstimmung. Die ins Wasser stürzenden Eisbrocken erzeugen Flutwellen. Um nicht mitgerissen zu werden, wickeln sich die Seeotter samt Jungen in Tangblätter, die fest im Meeresboden verankert sind. Auch der ferngesteuerte Spion entkommt hohen Wogen nur um Haaresbreite.



An einem Fluss im hochsommerlichen Alaska arbeiten die Undercover-Agenten im Team: Ein ferngesteuerter Rotlachs und ein mechanischer Jungbär sind zur Zeit der großen Lachswanderung an den kleinen Wasserfällen, an denen die Grizzlys die schmackhaften Fische schon sehnsüchtig erwarten. Eine spektakuläre Jagd auf Leben und Tod aus zwei Perspektiven: des Jägers und der Beute.