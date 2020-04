Herrscher des Dschungels - Tiger hautnah! (3/3)

Ein sehr frecher Languren Affe

Quelle: ORF/BBC/John Downer

Immerhin werden Tiger in freier Wildbahn bis zu zehn Jahre alt, daher ist es für den Nachwuchs nun langsam an der Zeit, sich eigene Reviere zu suchen. Während die Männchen zu diesem Zweck Dschungelregionen aufsuchen, die relativ weit von ihrem Geburtsort entfernt sind, bleiben die Weibchen eher in der Nähe und teilen gelegentlich sogar das Revier mit ihrer Mutter.



Darüber hinaus zeigen die innovativen "Spycams" weitere Bewohner des indischen Dschungels und dokumentieren, wie sich deren Nachwuchs zeitgleich und parallel zu den jungen Tigern entwickelt: Lippenbären und Wildhunde, Leoparden und Antilopen, Hirsche und Büffel.