Die ersten Schritte - Tiger hautnah! (1/3)

Ein neugieriger Elefant - unser Kameraassistent - untersucht die in einem künstlichen Baumstumpf versteckte Kamera

Quelle: ORF/BBC/John Downer

An diesem ambitionierten Filmprojekt wirkte ein außergewöhnliches Team mit. Die Kameraleute bekamen tatkräftige Unterstützung durch ortskundige Assistenten - die einzigen Tiere, die keinen Tiger fürchten müssen: Elefanten führten eigens entwickelte Kameras mit sich, die auf ihren Stoßzähnen und Rüsseln angebracht waren.



Die ruhig und gemächlich dahin schreitenden Dickhäuter machten Kamerabewegungen möglich, wie sie bei Tieraufnahmen in freier Wildbahn bisher unbekannt waren. Auf ihren Streifzügen durch den dichten Dschungel gelangen den "Kamera-Elefanten" noch nie gesehene Bilder der zurückgezogen lebenden Tiger.



Die Aufnahmen dokumentieren die Entwicklung junger Tiger von klein auf in drei Folgen - von den ersten Lebenstagen über den Zeitraum, in dem die halbwüchsigen Jungen alle wichtigen Verhaltensweisen von ihren Eltern lernen, bis zur Eigenständigkeit, wenn der Nachwuchs schließlich selbst auf die Jagd geht - und sich zu Herrschern des Dschungels aufschwingt.



Darüber hinaus zeigt die innovative "Rüssel-Cam" weitere Bewohner des indischen Dschungels in all ihrer Vielfalt - und wie sich deren Nachwuchs zeitgleich zu den jungen Tigern entwickeln: Lippenbären und Wildhunde, Leoparden und Antilopen, Hirsche und Büffel.