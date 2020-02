Tierkinder - Nesthocker und Frühaufsteher

Neben diesen herzzerreißenden Geschöpfen ist ihr Heranwachsen besonders interessant. Die einen sind Nesthocker, wie die Känguruhs, die erst nach fünf Monaten einmal kurz den Beutel der Mutter verlassen, andere wiederum stehen sehr früh auf ihren Beinen, wie Fohlen oder Ziegen. Manche werden sehr lange von den Elterntieren versorgt und behütet, andere müssen vom ersten Tag an für sich selbst sorgen. Anhand von verschiedenen Tierarten, ob Haustiere oder im Tiergarten, es werden die Unterschiede in der Aufzucht des Nachwuchses gezeigt, ihr Verhalten und die verschiedenen Charaktere. Von jungen Füchsen zu Alpaka und Vögel im Nest, vom Katta-Äffchen zu den Erdmännchen, von frisch geborenen Hunde-Welpen zum jungen Nashorn und den Greifvögeln, die gerade flügge werden, spannt sich der Bogen von interessanten Jungtieren und bietet einen Einblick in die Welt der Tierkinder in Oberösterreich.