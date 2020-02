Tierische Originale - Launen der Natur

Panda im Wolong Nature Reserve, China

Quelle: BBC/Eric Baccega

Sein entschlüsseltes Genom weist den Riesenpanda zwar als Fleischfresser aus - so wie alle anderen Bärenarten - trotzdem ernährt er sich vegetarisch. Und zwar zu 99 Prozent von Bambus. Doch diese Pflanze ist kein guter Energielieferant und so müssen Pandas auch im Winter bei eisiger Kälte auf Nahrungssuche gehen, während andere Bären Winterruhe halten. Stielaugenfliegen "stylen" sich besonders ungewöhnlich. Sie pumpen Luft in die seitlichen Fortsätze des Kopfes auf denen ihre Augen sitzen. Mit ihrem exzentrischen Aussehen wollen sie bei den Weibchen punkten - denn je weiter die Augen auseinanderstehen, desto größer sind ihre Chancen. Riesenmaulwurfsratten führen im Gegensatz zu ihren Artgenossen keineswegs nur ein Leben im Untergrund. Da sie schlecht sehen und hören, sind sie an der Oberfläche auf die Hilfe eines gefiederten "Wächters" angewiesen - den Almschmätzer.



Schlammspringer sehen aus, als wären sie auf halbem Weg in ihrer Evolution stecken geblieben. Die Fische führen ein amphibisches Leben, zu Wasser und am Land. Ihre Flossen benutzen sie, um im Schlamm vorwärts zu kriechen oder gar zu "springen". Das Leben auf der Erde ist nicht nur vielfältig, sondern oft ganz anders, als man es erwarten würde. Ob Schlammspringer, Stielaugenfliege oder Kakapo - eine faszinierende Auswahl tierischer Originale.