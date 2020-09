Selbst diesen nassen Seeotter möchte man knuddeln!

Quelle: ORF/BBC/Gordon Buchanan

Die Suche nach den herzigsten Tieren führt oft in entlegene Ecken der Erde - aber auch ganz in der Nähe in die Wohnzimmer der Menschen. Dort zieht das Schnurren von Katzen die Menschen in den Bann. Und oft nimmt der Mensch vorschnell an, dass eine schnurrende Katze gleichzeitig eine zufriedene Katze ist. Doch Katzen schnurren auch, wenn sie verletzt sind oder sich nicht wohl fühlen. Ist das der Fall, setzen sie ihr Schnurren, das selbstheilende Wirkung haben kann, ganz gezielt ein, sagen Wissenschafter. Ihr Schnurren ähnelt nämlich auch jener Frequenz, die Mediziner einsetzen, um im Rahmen von Niederfrequenztherapien Muskeln und Knochen von Menschen besser heilen zu können. "Tierische Herzensbrecher" beleuchtet die Fakten, die hinter jenen Verhaltensweisen stecken, die es den Menschen besonders angetan haben. Mit Hilfe wissenschaftlicher Erkenntnisse werden tierische Überlebensstrategien erklärt. Und dank modernster Kameratechnik kann die Dokumentation nachweisen, wann und warum Tiere beim Menschen unausweichlich den sagenumwobenen "Kuschelreflex" auslösen.