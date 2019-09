Tierische Genies - Soziale Superhirne

Der Pferdeflüsterer Monty Roberts wurde über Nacht weltberühmt, als es ihm gelang, die Sprache der Pferde zu erlernen und so erstmals mit wilden Mustangs zu kommunizieren. Die überraschende Erkenntnis: Tiere sind wahre Kommunikationstalente, die sich wahlweise über Laute, Farben und Körpersprache mitteilen.

Präzise können sie vor Feinden und Gefahren warnen und so den Fortbestand ganzer Tierkolonien sichern. Wer überleben will, muss auch einschätzen können, was sein Gegenüber denkt und fühlt. So sind Affen nur in der Lage, Menschen zu bestehlen, weil sie wissen, wann sie unbeobachtet zur Tat schreiten können.



Ganz anders die Eichelhäher: Sie verstecken ihre knappe Winternahrung demonstrativ vor den Augen ihrer Artgenossen, um sie dann in einem unbemerkten Moment wieder auszugraben und ganz woanders zu deponieren. Die Entdeckung, dass der Vogel lügt und betrügt, ist Indiz für intellektuelle Höchstleistungen und eine wissenschaftliche Sensation. Denn bisher glaubte man, dass zu dieser berechnenden Aktion nur Primaten in der Lage seien.