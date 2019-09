Tierische Genies - Echte Intelligenzbestien

Wie kommt es, dass Papageien nicht nur in der Lage sind zu sprechen, sondern auch Formen, Farben und Materialien bewerten und unterscheiden können?



Dass Schimpansen nicht nur richtige Zahlenreihenfolgen erkennen, sondern auch exzellente Memory-Spieler sind? An vielen Beispielen zeigt sich, dass die tierische Intelligenz scheinbar kaum Grenzen kennt. Das erstaunliche Ergebnis der meisten Wettkämpfe: Die praktische Intelligenz von Tieren ist der menschlichen teilweise sogar überlegen, vor allem wenn es um den Gebrauch von Werkzeugen geht, denn damit können sie sich im Wettkampf des Lebens entscheidende Vorteile verschaffen.



In einem einzigartigen gefilmten Zoo-Experiment wird ein Orang-Utan mit einem Problem konfrontiert: Am Ende eines Rohrs liegt eine verlockende Erdnuss. Diese allerdings ist unerreichbar, denn seine Hände passen nicht durchs Rohr und es gibt keine Werkzeuge zur Hilfe. Zoo-Besucher werden vor dasselbe Problem gestellt und zerbrechen sich den Kopf allerdings ohne Erfolg. In der Zwischenzeit schlurft der Orang-Utan davon, füllt sein Maul mit Wasser vom Wasserspender, spuckt es in das Rohr und die Erdnuss schwimmt an die Oberfläche.