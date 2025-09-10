SOS - Wildtiere in Not

Stockentenküken - auch sie brauchen Betreuung

Dasselbe gilt für unzählige andere Jungtiere, die jedes Jahr zu der Einrichtung in Graz gebracht werden: Auch Rehe, Marder, verschiedene Vögel und viele andere Arten werden hier aufgezogen und ausgewildert. Daniela Grossmann gibt Einblicke in die Herausforderungen, die es für die Tierschützer bis zur erfolgreichen Rückführung in die Natur zu meistern gibt.



Um ungewöhnliche Schützlinge kümmert sich Martin Krondorfer von der Forstlichen Ausbildungsstätte Pichl. Wenn Waldameisen in Wohnungsnot geraten, weil sie von Hausbesitzern als lästig empfunden werden, sind die Experten gefordert. Vorsichtig wird das Ameisenvolk gesichert und in den Wald umgesiedelt. Der Schlüssel zum Erfolg ist die Ameisenkönigin: Wird sie vergessen oder nicht gefunden, kann die Umsiedelung nicht funktionieren.