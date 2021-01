Seltenes Leben an der Seeve

Magerrasen, Dornenbüsche, offene Sandflächen - eigentlich erinnert das Landschaftsbild mehr an die Steppe Ostafrikas als an die norddeutsche Elbmarschlandschaft. Doch genau das macht das Erscheinungsbild der Unteren Seeveniederung im niedersächsischen Maschen so besonders und hat ihr den Kunstnamen "Seevengeti" eingebracht.